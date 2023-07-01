“الاتحاد الأوروبي ” يؤكد رفضه القاطع لإحراق المصحف الشريف بالسويد

هبة بريس _ و م ع

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن “رفضه القاطع” لإحراق المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم بالسويد، معتبرا إياه عملا “مهينا، غير محترم، ويشكل استفزازا واضحا”.

وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية، نبيلة مصرالي، إن “مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح المرتبطة بهذا العمل ليس لها مكان في أوروبا”.

وأضافت “إنه لأمر مؤسف للغاية أن ي رتكب مثل هذا العمل خلال الاحتفال الإسلامي الهام بعيد الأضحى”، مؤكدة أن “هذا العمل لا يعكس بأي حال وجهات نظر الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت المتحدثة باسم المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، أن الاتحاد الأوروبي يواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير.

وخلصت إلى القول: حان الوقت الآن لنتحد من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ولمنع أي تصعيد آخر.

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