استطلاع : حوالي نصف المغاربة يعتزمون السفر خلال العطلة الصيفية

هبة بريس _ و م ع

كشفت دراسة أجرتها مجموعة “سنيرجيا” (Sunergia) حول العطلة الصيفية لدى المغاربة في سنة 2023، أن نحو نصف المغاربة (49 في المائة) يعتزمون السفر خلال هذا الصيف، بزيادة بلغت نسبتها 3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وبحسب الفئة العمرية، أفادت الدراسة أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 24 سنة يرغبون في السفر خلال العطلة الصيفية، بنسبة بلغت 55 في المائة، مضيفة أن المستجوبين الذين ينتمون إلى الفئتين الميسورتين (أ) و(ب) هم الأكثر رغبة في السفر خلال هذا الصيف (59 في المائة).

وبخصوص الوجهات، فقد أظهر الاستطلاع أن 83 في المائة من الراغبين في السفر يفضلون الوجهات الوطنية، مقابل 16 في المائة اختاروا عبور الحدود.

وعلاوة على ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن معظم المستجوبين الذين اختاروا السفر إلى الخارج هم من الرجال والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، و55 فما فوق، في حين فضل 4 في المائة من المستجوبين عدم ذكر خيارهم المفضل.

وفي ما يتعلق بالفئتين الأقل حظوة (د) و(هـ)، فقد أظهرت الدراسة أن 35 في المائة من المستجوبين لا يعتزمون السفر هذا الصيف، ويعزى ذلك، على ما يبدو، إلى التضخم وأسعار تذاكر الطيران والمطاعم والإيواء التي شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة

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