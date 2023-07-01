الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية

2023-07-01 / 19:14
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة “ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا”.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم السبت، عن “ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية”، مشيرة إلى أن “فرنسا تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها”، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة الفرنسية النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم

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