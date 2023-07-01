أولمبيك مارسيليا يعلن رسميا شراء عقد المغربي أمين حارث

هبة بريس ـ رياضة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تدوينة باللغة العربية جاء فيها: “🇲🇦 تم تفعيل شراء عقد النجم المغربي أمين حارت،أمين لاعبا لمارسيليا بصفة رسمية”.

و بالرغم من كون الصفحة الرسمية للنادي الفرنسي لم تفصح عن تفاصيل العقد الجديد، غير أن وسائل إعلام فرنسية أكدت أن عقد اللاعب المغربي حارث الجديد رفقة فريق مارسيليا يمتد لأربعة مواسم.

و أوضحت المصادر نفسها على أن قيمة الانتقال النهائي لحارث إلى مارسيليا بلغت 5 ملايين يورو، خاصة في ظل رغبة النادي الفرنسي في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي الموهوب.

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