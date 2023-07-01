مجموعة “أوزون” تكسب تحدي النظافة خلال أيام العيد

2023-07-01 / 11:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

سخرت مجموعة “أوزون” المتخصصة في تدبير قطاع النظافة بعدد من مدن المملكة كافة إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية ليمر عيد الأضحى في أحسن الظروف.

و في هذا الصدد، استطاعت “أوزون” بمجهود استثنائي في مختلف المدن المغربية التي تتولى فيها تدبير مرفق النظافة، أن تكسب رهان تنظيف المدن و تخليص الأزقة و الشوارع من مخلفات أضاحي عيد الأضحى، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعرف تواجد كثافة سكانية كبيرة جدا.

و قبيل عيد الأضحى المبارك، عززت ذات الشركة خدماتها الخاصة بعيد الأضحى، من خلال ابتكار آليات جديدة للتواصل و التعبئة حيث روجت الشركة بشكل مكثف لصور توضيحية، تبرز كيفية التعاون مع عمال النظافة خلال هاته المناسبة الاستثنائية، كما روجت لأشرطة مرئية متطورة قصد الرفع من منسوب الوعي لدى المواطن.

و طيلة أيام العيد و على مدار ساعات اليوم، ضاعفت “أوزون” من ساعات عملها لتستجيب خدماتها لطلب المواطنين، حيث سخرت كل إمكانياتها لتنظيف المدن و جمع مخلفات العيد.

و نالت “أوزون” وفق تصريحات عدد من المواطنين الاستحسان بعدما تمكنت من كسب تحدي النظافة خلال الأيام العيد، و قد دأبت طيلة السنوات الماضية على القيام بنفس الشيء مما جعل عددا من المجالس المنتخبة تتهافت على التوقيع معها للاستفادة من خدماتها و تجربتها في تدبير قطاع النظافة الذي يعتبر قطاعا حيويا مهما.

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