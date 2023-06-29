مجلس الدولة الفرنسي يؤيد حظرا على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب

2023-06-29 / 16:47
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هبة بريس - وكالات

أيّد مجلس الدولة الفرنسي الخميس حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، ضمن اطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.

واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات يقمن بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب “الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ “حسن سير” المباريات.

وأضاف مجلس الدولة في بيان صحافي أنّ “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.

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