بسبب ميسي.. برشلونة يتراجع عن ضمن سفيان امرابط

هبة بريس - وكالات

ارتبط نادي برشلونة ارتباطا وثيقا بالتعاقد مع لاعب وسط فيورنتينا سفيان أمرابط خلال الأشهر الستة الماضية، قبل أن يتوقف الفريق الكتالوني مؤخرا وبشكل مفاجئ عن ملاحقة الدولي المغربي.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية في تقرير لها عن سبب هذا التراجع المفاجئ لنادي برشلونة لضم أمرابط وعلاقة ذلك بفشل الفريق الكتالوني في استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت الصحيفة أن خطط برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية تغيرت بالكامل بعد إعلان ميسي انضمامه لإنتر ميامي الأمريكي، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن برشلونة عمل بكل حماسة من أجل استعادة ميسي لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب المشاكل المتعلقة بتسجيل عقده وعدم قدرة النادي على تقديم ضمانات.

وكانت الخطط الفنية لفريق برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز للموسم الجديد 2023-2024 تمر عن طريق ميسي ليلعب الأرجنتيني خلف المهاجمين.

وبموجب ذلك، كان لاعب خط الوسط المفضل الذي ينسجم مع وجود ميسي في التشكيلة هو أمرابط، على اعتبار أن الفريق سيصبح في حاجة ماسة إلى لاعب فني وبدني قوي للغاية وعلى أعلى مستوى في خط الوسط وفق “سبورت”.

ومع انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، وجه برشلونة بوصلته نحو الألماني إلكاي غوندوغان الذي نجح النادي في التعاقد معه مؤخرا، مع غض الطرف عن أمرابط بسبب رغبة “البارسا” في ضم لاعب مهاري ومراوغ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0