الصحة السعودية: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

2023-06-29 / 10:18
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن طواقمها تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد حذرت الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلاً.

كما أوضحت الوزارة، أعراض الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أنها تشمل الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والتعرق الشديد وارتفاع حرارة الجسم وقلة إنتاج البول.

وطالبت الوزارة، ضيوف الرحمن اليوم عبر حسابها في “تويتر” بعدم الإجهاد والإكثار من شرب الماء البارد حال الإصابة وإزالة الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية والجوارب، وتبريد المصاب بالكمادات الباردة، والاتصال برقم بوزارة الصحة على الرقم 937.

والإجهاد الحراري مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة، حذر منه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق مطالباً ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

“لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

2023-06-29 / 11:11
Photo of البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

2023-06-29 / 10:56
Photo of بوتين: حرق القرآن الكريم “جريمة”

بوتين: حرق القرآن الكريم “جريمة”

2023-06-29 / 10:01
Photo of فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل

فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو…

2023-06-29 / 09:40
Photo of اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في تمرد فاغنر

اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في…

2023-06-28 / 23:27
Photo of تفاصيل جديدة حول تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدة

تفاصيل جديدة حول تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية…

2023-06-28 / 22:57
Photo of قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية…

2023-06-28 / 22:11
Photo of زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق”

زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب…

2023-06-28 / 20:19
Photo of بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

2023-06-28 / 19:55
Photo of بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

2023-06-28 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق