A view of the Horizon Arctic ship, as salvaged pieces of the Titan submersible from OceanGate Expeditions are returned, in St. John's harbour, Newfoundland, Canada June 28, 2023. REUTERS/David Hiscock NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

2023-06-28 / 19:55
0
هبة بريس _ وكالات

أعيد حطام الغواصة تيتان المفقودة إلى اليابسة، بعد أن استحوذ انفجار داخلي قاتل خلال رحلتها إلى بقايا تيتانيك على اهتمام العالم، الأسبوع الماضي.

وتعد عودة الحطام إلى ميناء في سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، جزءا رئيسيا من التحقيق في سبب انفجار الغواصة، الذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وهم خمسة أشخاص.

ووصلت قطع ملتوية من الغواصة التي يبلغ طولها 22 قدما (6 أمتار)، إلى الشاطئ عند رصيف خفر السواحل الكندي، الأربعاء.

وحملت “هوريزون أركتيك”، وهي سفينة كندية، مركبة غاطسة تدار عن بعد، للبحث في قاع المحيط بالقرب من حطام تيتانيك عن قطع الغواصة.

وقالت “بلاجيك ريسيرش سيرفيسيس”، وهي الشركة المالكة للمركبة الغاطسة، في بيان الأربعاء، إنها أكملت عملياتها قبالة الساحل.

وصرحت شركة “بلاجيك ريسيرش سيرفيسيس” بأن فريقها “لا يزال في مهمة” ولا يمكنها التعليق على التحقيق الجاري بشأن تيتان، الذي يشمل العديد من الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وكندا.

وكشف بيان الشركة “إنهم يعملون على مدار الساعة الآن منذ عشرة أيام، خلال تحديات جسدية وعقلية لهذه العملية، وهم متشوقون لإنهاء المهمة والعودة إلى أحبائهم”.

وأفاد خفر السواحل، الأسبوع الماضي، بأن حطام تيتان كان يقع على بعد حوالي 3810 أمتار تحت الماء، وحوالي 488 مترا من تيتانيك، في قاع المحيط.

ويقود خفر السواحل التحقيق في سبب انفجار الغواصة خلال هبوطها في 18 يونيو. وأعلن المسؤولون في 22 يونيو، أن الغواصة انفجرت من الداخل، وأن الخمسة الذين كانوا على متنها لقوا مصرعهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق”

زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب…

2023-06-28 / 20:19
Photo of بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

2023-06-28 / 18:58
Photo of أنقرة تدين “الخطوة الدنيئة”.. سويدي من أصول عراقية أحرق صفحات من القرآن

أنقرة تدين “الخطوة الدنيئة”.. سويدي من أصول عراقية أحرق…

2023-06-28 / 18:25
Photo of بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

2023-06-28 / 14:46
Photo of “وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

“وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على…

2023-06-28 / 14:06
Photo of رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

2023-06-28 / 13:32
Photo of السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

2023-06-28 / 12:10
Photo of دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي في بريطانيا

دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي في بريطانيا

2023-06-28 / 11:39
Photo of بعد مقت.ل مراهق على يد الشرطة.. ماكرون يدعو إلى “الهدوء”

بعد مقت.ل مراهق على يد الشرطة.. ماكرون يدعو إلى…

2023-06-28 / 11:06
Photo of في أول أيام العيد.. الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف أمام مسجد ستوكهولم

في أول أيام العيد.. الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف…

2023-06-28 / 10:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق