السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

2023-06-28 / 12:10
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هبة بريس - وكالات

أدى جموع من المصلين، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجدين الحرام والنبوي، غرب السعودية.

ففي مكة المكرمة، “أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى اللهِ.

وقال الدوسري، إن “من دلالات الحج ومقاصده: تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمينِ”، مشيرا إلى أن “عيد الأضحى هو يوم التضحية والفداء، يومُ الفرح والصفاء”.

وفي المدينة المنورة أدى جموع المصلين اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد النبوي، بحسب المصدر ذاته.

وعقب الصلاة، استهل إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ خطبة العيد، بالتهليل والتكبير.

وقال: “يا أمة الإسلام أدخلوا على أنفسكم في أعياد الإسلام البهجة والسرور”، مبيناً أن “من مقاصد العيد تقارب القلوب ونشر المحبة والمودة”.

و واصل حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غرب السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن “حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وشرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعا لسنة المصطفى (محمد) عليه الصلاة والسلام”.

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