دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي في بريطانيا

2023-06-28 / 11:39
0
هبة بريس - وكالات

أصبح الجوع “الوضع الطبيعي الجديد” لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، بحسب دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس صدرت الثلاثاء.

وقالت ميليسا ليتش، مديرة معهد دراسات التنمية، في بيان إنّه “من المثير للقلق أن يعاني 14 بالمئة من سكّان المملكة المتحدة من الفقر الغذائي. إنّ الوصول إلى الطعام في المملكة المتحدة غير عادل بشكل كبير”.

وفي المملكة المتّحدة ارتفع عدد بنوك الطعام التي تقدّم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين من أقلّ من 100 بنك قبل عشر سنوات إلى أكثر من ألفي بنك في عام 2021، مع معاناة 9,7 مليون شخص من فقر غذائي في سبتمبر 2022، بحسب الدراسة.

وأوضحت مديرة المعهد أنّه “على مدى العقد الماضي، تدخّلت الجمعيات الخيرية لسدّ تقصير الدولة، لكنّ هذه الطريقة غير مقبولة أو مستدامة لمعالجة انتشار الجوع المتزايد”.

ويأتي نشر هذه الدراسة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية بشكل غير مسبوق، فقد تجاوز نسبة الارتفاع 18 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، على الرّغم من تباطؤ طفيف.

وبعد تعرضهم لأزمة معيشية شديدة في الحياة، مع استقرار التضخم عند 8,7 بالمئة الشهر الماضي، بات البريطانيون يشترون الآن كميات أقلّ من الطعام، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.

وإزاء الضغوط التي تتعرض لها من أجل خفض الأسعار، أكدت سلاسل المتاجر الكبرى البريطانية أمام لجنة برلمانية الثلاثاء أنها ستفعل كل ما في وسعها.

وتقوم هيئة الرقابة البريطانية على المنافسة حاليًا بالتدقيق في هذا القطاع لمعرفة ما إذا كان بعض تجار التجزئة قد استفادوا من الأسعار المرتفعة للغاية.

وأكد المدير التجاري لعملاق القطاع البريطاني “تيسكو”، غوردون غافا، الثلاثاء أمام لجنة برلمانية أنّ “أرباحنا لم ترتفع هذا العام”.

ومؤخراً اشارت “تيسكو” التي تسعى لاحتواء الأسعار والتنافس مع الشركات المنخفضة التكلفة، إلى أنها ترى “أولى بوادر” بدء تباطؤ التضخم.

وقالت مديرة اتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، إنّ “تضخم الأغذية تباطأ للشهر الثاني على التوالي، خاصة بالنسبة للمنتجات الطازجة. لقد خفّض تجار التجزئة أسعار العديد من السلع الأساسية، من بينها الحليب والجبن والبيض”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

2023-06-28 / 14:46
Photo of “وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

“وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على…

2023-06-28 / 14:06
Photo of رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

2023-06-28 / 13:32
Photo of السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

2023-06-28 / 12:10
Photo of بعد مقت.ل مراهق على يد الشرطة.. ماكرون يدعو إلى “الهدوء”

بعد مقت.ل مراهق على يد الشرطة.. ماكرون يدعو إلى…

2023-06-28 / 11:06
Photo of في أول أيام العيد.. الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف أمام مسجد ستوكهولم

في أول أيام العيد.. الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف…

2023-06-28 / 10:42
Photo of 100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب “الأقصى”

100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب…

2023-06-28 / 10:10
Photo of عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

2023-06-27 / 22:32
Photo of قضية التهريب”.. محكمة جزائرية تبرئ الناشط رشيد نكاز

قضية التهريب”.. محكمة جزائرية تبرئ الناشط رشيد نكاز

2023-06-27 / 21:50
Photo of واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد “فاغنر” هذا الأسبوع

واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد “فاغنر” هذا الأسبوع

2023-06-27 / 21:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق