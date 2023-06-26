A military column of Wagner private mercenary group drives along M-4 highway, which links the capital Moscow with Russia's southern cities, with smoke from a burning fuel tank at an oil depot seen in the background, near Voronezh, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

البيت الأبيض: واشنطن ناقشت مع روسيا مسألة الأمن أثناء تمرّد فاغنر

2023-06-26 / 22:25
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هبة بريس _ وكالات

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن دبلوماسيين أميركيين تواصلوا مع نظرائهم الروس “بشكل آني” لمناقشة المخاوف الأمنية أثناء تمرّد مجموعة فاغنر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن “عدم الاستقرار في روسيا أمر، كما تعرفون، نأخذه على محمل الجد وبالتأكيد كانت لدينا العديد من الأسئلة خلال نهاية الأسبوع”.

وتابع “أجرينا وتمكنا من إجراء، بشكل آني وعبر القنوات الدبلوماسية، محادثات مع المسؤولين الروس بشأن مخاوفنا”.

ولفت كيربي إلى أن المسؤولين الأميركيين يواصلون متابعة الموقف النووي لموسكو “عن كثب” خلال غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وذكر بأنه “لا يوجد مؤشر” على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحرّك “باتجاه” استخدام أسلحة نووية أو “أي شيء سيدفعنا لتغيير موقفنا الرادع”.

وكان التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر شبه العسكرية مساء الجمعة حتى مساء السبت هز روسيا.

خلال 24 ساعة، استولت قوات يفغيني بريغوجين على عدة مواقع عسكرية في مدينة روستوف الاستراتيجية جنوب غربي البلاد، وقطعت مئات الكيلومترات في اتجاه موسكو.

وأنهى رئيس فاغنر التمرد مساء السبت مقابل حصانة وعده بها الكرملين له ولرجاله.

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