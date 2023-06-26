مصر.. انهيار بناية من 13 طابقا والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

2023-06-26 / 11:40
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، وإصابة شخص.

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية عن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، قوله إن “حادث العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر (..) أسفر عن إصابة شخص واحد حتى الآن وحالته مستقرة”.

وذكر المحافظ أن “قوات الحماية المدنية تقوم بالبحث عن ضحايا لا يزالون عالقين أسفل أنقاض العقار”.

وأشار إلى أن العقار “حدث به انشطار نصفي رأسي وكان يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، موجهًا الأجهزة المعنية بقطع جميع المرافق عن العقار”.

وأكد المسؤول المصري “رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع وجود جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار”.

ووفق الصحيفة، “تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الإثنين، بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض”.

من جانبها، تحدثت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن “انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة بحي المنتزه شرق الإسكندرية”.

وأوضحت أن الانهيار “تسبب في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات تصادف وجودها أسفل العقار”.

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