المترشحات المتمدرسات بإقليم الجديدة يحققن في امتحان البكالوريا نسبة نجاح 70.82
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الامتحان الجهوي للباكالوريا..إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء

2023-06-25 / 12:13
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا برسم 2023، سيتم حصريا عبر النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، “إن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا برسم 2023، سيتم حصريا عبر النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات، حيث لن تؤخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام” .

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للمترشحين الممدرسين، يمكن الولوج إلى هذا النظام عبر حساب المترشح (ة) بمنظومة “مسار”:https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris .

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للمترشحات والمترشحين وضع شكاياتهم عبر هذه الخدمة ابتداء من يوم السبت 24 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وإلى غاية يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا.

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