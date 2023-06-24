وفد مغربي يبحث بمكة الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في المشاعر المقدسة

هبة بريس - و م ع

التقى وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، اليوم السبت بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، حيث جرى بحث آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لهم.

وضم وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكاتب العام نور الدين معنا، ومدير الشؤون الإسلامية بالوزارة عبدالعزيز أولعسري، ورئيس مكتب شؤون الحجاج المغاربة خالد بوطيب.

وخلال هذا اللقاء، أعرب الكاتب العام للوزارة نور الدين معنا عن امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات المقدمة لحجاج المملكة المغربية، مشيدا بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية ممثلا بذراعها “إكرام الضيف” لما يخدم الحاج المغربي ويعينه على أداء نسكه بسهولة ويسر.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية حرص الشركة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، إلى جانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444هـ عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.

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