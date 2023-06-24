وفد مغربي يبحث بمكة الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في المشاعر المقدسة

2023-06-24 / 18:34
0
هبة بريس - و م ع

التقى وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، اليوم السبت بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، حيث جرى بحث آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لهم.

وضم وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكاتب العام نور الدين معنا، ومدير الشؤون الإسلامية بالوزارة عبدالعزيز أولعسري، ورئيس مكتب شؤون الحجاج المغاربة خالد بوطيب.

وخلال هذا اللقاء، أعرب الكاتب العام للوزارة نور الدين معنا عن امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات المقدمة لحجاج المملكة المغربية، مشيدا بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية ممثلا بذراعها “إكرام الضيف” لما يخدم الحاج المغربي ويعينه على أداء نسكه بسهولة ويسر.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية حرص الشركة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، إلى جانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444هـ عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يصل جدة

كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج…

2023-06-23 / 14:50
Photo of حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

2023-06-23 / 14:05
Photo of جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي

جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس…

2023-06-21 / 16:37
Photo of برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا من الحجاج المغاربة

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا…

2023-06-21 / 12:36
Photo of إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

2023-06-19 / 18:18
Photo of الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد الأضحى في المغرب

الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد…

2023-06-18 / 21:57
Photo of قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى 2023

قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى…

2023-06-18 / 19:03
Photo of السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

2023-06-18 / 18:21
Photo of مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض

مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية…

2023-06-17 / 16:40
Photo of السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

2023-06-10 / 09:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق