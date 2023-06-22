المترشحات المتمدرسات بإقليم الجديدة يحققن في امتحان البكالوريا نسبة نجاح 70.82
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باكالوريا.. 100% نسبة النجاح بالمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

2023-06-22 / 09:19
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هبة بريس

بلغت نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا لموسم 2022/2023 بجميع المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة للالمياء، 100 في المائة.

وأوضح بلاغ للمنظمة أن أعلى معدل بلغ 17,54، وحصل عليه التلميذ أسامة شوردي من معهد الدار البيضاء، بينما تراوحت باقي المعدلات بين 13 و16,6.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه النتائج تؤكد المجهود الذي تقوم به الأطر التربوية التعليمية التي تدرس بهذه المعاهد في إطار الشراكة القائمة بين وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة والمنظمة، والمواكبة اليومية لهذه الأخيرة ولرئيستها صاحبة السمو الأميرة للالمياء.

وأشار البلاغ إلى أن للمنظمة شراكة مع بعض الجامعات الحرة كالجامعة الأورومتوسطية بفاس والجامعة الدولية للرباط والجامعة الدولية بالدار البيضاء حيث تستقبل بعض التلاميذ الحاصلين على أعلى نقطة بدعم منها.

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