فيديو يثير ضجة في فرنسا.. متشرد يعتدي على مسنة ويحاول اختطاف حفيدتها

2023-06-21 / 14:40
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هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة بوردو الفرنسية واقعة اعتداء متشرد على سيدة مسنة، ومحاولة سرقة حفيدتها أمام المنزل الذي تقيمان فيه.

رصدت الواقعة كاميرا مراقبة ووصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ “المروعة”، مشيرة إلى أنها حدثت يوم الاثنين الماضي.

وبحسب الفيديو، فإن السيدة البالغة من العمر 78 عاما، حاولت اللجوء إلى منزلها مع حفيدتها (7 سنوات)، عندما هاجمها المتشرد، لكنه قام بالاعتداء عليهما وطرحهما أرضا، لكن فرار الطفلة جعله يلوذ بالفرار، بينما تم القبض عليه لاحقا بواسطة الشرطة الفرنسية.

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