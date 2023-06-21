تونس.. قت.يلان وجرحى في حادث انقلاب قطار

هبة بريس - وكالات

أفادت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وقالت إذاعة “موزاييك أف أم” إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

ولم تذكر الإذاعة هوية القتيل الثاني.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من “الفزع والهلع و الإغماء” في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

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