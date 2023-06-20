م– قتل 4 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة “إيلي”

هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان عملية اطلاق نار انتهت بمقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، في الضفة الغربية، الثلاثاء.

وقالت ذات المصادر إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار في محطة وقود في مستوطنة إيلي، شمال مدينة رام الله.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر سابقا، الثلاثاء، أن هناك أنباء عن إطلاق نار قرب المستوطنة، في منطقة لواء بنيامين.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها أطلقت النار على مسلح وأنها ما زالت تبحث عن مهاجمين آخرين بالقرب من المستوطنة.، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المهاجم فر من المكان، بحسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس.

ولم تتأكد على الفور حالة المهاجم. وانتشرت صور لرجل غارق في دمائه في الشارع بجوار بندقية آلية.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إنها نقلت رجلين مصابين بجروح خطيرة، تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا، إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

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