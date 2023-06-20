Israeli policemen stand at the scene of an attack near the Jewish settlement of Eli in the north of the occupied West Bank on June 20, 2023. Four people were shot dead on June 20 near the settlement in the occupied West Bank, Israeli officials said, a day after an army raid left six Palestinians dead. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

م– قتل 4 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة “إيلي”

2023-06-20 / 18:06
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هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان عملية اطلاق نار انتهت بمقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، في الضفة الغربية، الثلاثاء.

وقالت ذات المصادر إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار في محطة وقود في مستوطنة إيلي، شمال مدينة رام الله.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر سابقا، الثلاثاء، أن هناك أنباء عن إطلاق نار قرب المستوطنة، في منطقة لواء بنيامين.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها أطلقت النار على مسلح وأنها ما زالت تبحث عن مهاجمين آخرين بالقرب من المستوطنة.، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المهاجم فر من المكان، بحسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس.

ولم تتأكد على الفور حالة المهاجم. وانتشرت صور لرجل غارق في دمائه في الشارع بجوار بندقية آلية.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إنها نقلت رجلين مصابين بجروح خطيرة، تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا، إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

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تعليق واحد

  1. و ماذا عن قتلى الفلسطينين و الذي بينهم اطفال!! سبحان مغير الاحوال !! ما نقول يوم نسأل امام الحق؟!!

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