شخص يعنف والدته بتمارة والأمن يعتقله باستعمال “الرصاص”

2023-06-20 / 17:55
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قويين وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تمارة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية بالعنف ضد الأصول تقدمت بها سيدة تتهم ابنها بتعريضها للضرب والجرح، والذي أبدى مقاومة عنيفة باستعمال سكين ولم يمتثل لعناصر الأمن، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم توقيف المعني بالأمر بمدينة تامسنا بعد محاولته الفرار ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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‫9 تعليقات

  1. سوء التربية وانعدام الأخلاق يدفع بالكثير من الشباب في استعمال العنف ضد الوالدين..

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.هذاةهو المغدعروف الذي أمرنا القرأن الكريم ان ورده الوالدين . وبالوالدين إحسانا ..

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