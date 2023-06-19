إنجلترا تكتسح شباك مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة

2023-06-19 / 23:15
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اكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

وقدم منتخب “الأسود الثلاثة” عرضاً هجومياً قوياً أمام نظيره المقدوني الشمالي، الذي صمد أمامه 29 دقيقة، قبل أن ينهار نهاية الشوط الأول وتتلقى شباكه 3 أهداف في الدقائق الـ 16 الأخيرة.

افتتح هداف إنكلترا هاري كاين التسجيل بعد هجمة رائعة تبادل فيها لاعبا مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو الكرة، ومررها الأخير عرضية داخل المنطقة، حيث تابعها كاين المتربص بيسراه داخل الشباك (29). وهي المباراة السادسة توالياً التي يسجل فيها كاين هدفاً على الأقل.

وأضاف ساكا الهدف الثاني، بعد تلقيه كرة من كايل ووكر، فسددها قوية في سقف الشباك (38).

وتبادل كاين وجوردان هندرسون الكرة بشكل رائع، قبل أن يمررها الأخير متقنة باتجاه راشفورد، الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (45).

وما إن مضت دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى أضاف المنتخب الإنكليزي الهدف الرابع بطريقة ولا أروع، عندما مرر ترنت الكسندر أرنولد كرة أمامية باتجاه ساكا، فسيطر عليها الأخير في الهواء، ومر من أحد المدافعين، قبل أن يطلقها صاروخية في أعلى الشباك.

ونجح ساكا في تسجيل الهاتريك بتمريرة أمامية من كاين، فانفرد بالحارس وسدد عن يمينه (

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