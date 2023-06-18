مصرع شخصين وإصابة 11آخرين في حادثة سير بسطات
لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 11 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وصفت بالمروعة عرفتها طريق سطات البروج على مستوى جماعة مسكورة صباح اليوم الأحد تزامنا والسوق الاسبوعي.
وفي تفاصيل الواقعة، أكدت مصادرها هبة بريس، أن اصطدام قوي جرى بين ثلاث سيارات بالطريق المذكورة، خلف قتيلين فيما أصيب حوالي إحدى عشر شخصا جروح متفاوتة الخطورة، حالتين منهم تم نقلهما صوب مستشفى البيضاء، فيما الحالات الأخرى تم تقديم الاسعافات الأولية لها بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.
الحادث خلف حالة من الاستنفار القصوى بين صفوف عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، الذين تجندوا لاجلاء الضحايا، فيما تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كافة ملابساته.
ويذكر، أن الطريق الاقليمية الرابطة بين سطات والبروج، تعرف مابين الفينة والأخرى حوادث سير مميتة، تختلف أسبابها ومسبباتها، هذا على الرغم من أن هذه الطريق تعرف تعدد علامات تحديد السرعة على طولها مابين 60 و80 كيلومتر، مما يشكل أحيانا عرقلة للسير، قد تساهم في وقوع حوادث سير لاقدر الله.
18 تعليقات
مزيدا من الحذر لجميع المهنيين ومستعملي الطرق ..
اللهم ارحم جميع أموات المسلمين اجمعين..
رغم جهود وزارة التجهيز والنقل من محاربة حوادث السير إلا أنها في تزايد مستمر جدا ..
أسباب حدوث حوادث السير كثيرة منها : السياقة في حالة سكر. السرعة المفرطة. عدم احترام قانون السير. الحالة الميكانيكية للسيارة ..
نتمنى تراجع مؤشر حوادث السير في المغرب..
أرقام مقلقة جدا في حوادث السير..
علينا جميعا أن نغير سلوكنا اتجاه الطرق ..
حرب الطرق لازال يحصد الكثير من حوادث السير..
اللهم يارب ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك ..
يجب على وزارة التجهيز والنقل تكثيف جهودها لإصلاح الطرق المهترئة ووضع إشارات طرق واضحة..
هناك اسباب عدة في هذه الحواديت لابد من مراقبتها من طرف المعنيين بالامر
ياربي السلامة خاص الناس توعا شوية راه بزااااااف هادشي
كترة التهور مع السرعة مع بعض الطرقات المتحفرة وغير لائقة لي السير فيها يقع فيها مثل هده الحواديث واكتر
عدم المسؤلية يؤدي ولا مبالات مع السرعة مصيرها الهلاك والموت وكترة العاهات لبعض الناس
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم في مانسمعه علا بعض السائقين وعلا تهوراتهم في سياقتهم واخذ ارواح بعض الناس في طريقهم الموميتة
نتمنا عند وجود اسباب الحادث بان تكون هناك عقوبات سارمة في حق فاعليها كفانا حروبات الطرقات
نحن مقبلينا علا عيد الأضحى وهناك تحديرات لهدا العيد عند بعض الناس ويكون فيها كترة الهرولة علا الارجل او بالسيارات حركة مفرطة عند البعض فلابد من الحيطة والحذر حتى يعم السلام علا الجميع
يقال من قديم الزمان يازمان ولهم الحق في كل ماقيل في تاني السلامة وفي العجلة الندامة وهدا مايحصل في عالم السرعة هدا