حزب الأصالة والمعاصرة يسائل الحكومة حول ضبط أسعار حليب الأطفال

هبة بريس - متابعة

تقدمت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية؛ حول ضبط أسعار حليب الأطفال بشكل يتماشى والقدرة الشرائية للمغاربة.

وقالت أتركين في سؤالها، ان أسعار مختلف أنواع حليب الأطفال ببلادنا؛ عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى محاولة إيجاد حلول بديلة لاقتناء الحليب من الصيدليات بهدف إرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب مباشرة من الإنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع، قد تلحق أضرارا بصحتهم.

واضافت عضو فريق حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هذه البدائل لجأت اليها الاسر المغربية مكرهة ، الامر الذي قد يشكل خطرا حقيقيا على صحة فلذات أكبادها بسبب غياب المراقبة على المواد التي يتم اقتناؤها عبر الإنترنت، كما أن اللجوء إلى استعال الحليب العادي الذي يباع لدى البقال، بالنظر إلى تكلفته الأرخص لا يناسب نهائيا بنية الأطفال، ويؤثر بشكل سلبي على المعدة، ويسبب أضرارا على مستوى الكليتين والأمعاء.

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