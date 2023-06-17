ياسين بونو أفضل لاعب في إشبيلية لشهر ماي

2023-06-17 / 14:00
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هبة بريس

أعلن فريق إشبيلية الإسباني عن فوز الدولي المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل لاعب في إشبيلية لشهر ماي الماضي.

وقال النادي الأندلسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه بفضل أدائه في الدوري الأوروبي، خاصة في المباراة النهائية ضد روما، اختير حامي عرين أسود الأطلس كأفضل لاعب في الفريق.

ويعد هذا التتويج، الثاني من نوعه الذي يُمنح لحارس المرمى المغربي بعد يناير الماضي.

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‫11 تعليقات

  3. حفضك الله ببركاته انشاالله وكل التوفيق في مصارك الكوروي يااحسن حارس مرمى والف مبروك

  4. ياسين بونو شرف المغرب ورفع رايته في مونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر حفظه الله.

  9. بونو حارس مرمى مغربي نفتخر به وابرز ظهوره في كأس العالم واعطى كل طاقته في المنديال.

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