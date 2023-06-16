تصنيفه العالمي وأبرز لاعبيه.. 6 معلومات عن منتخب جنوب أفريقيا خصم أسود الأطلس غدا في تصفيات الكان

2023-06-16 / 21:58
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هبة بريس : رياضة

يحل المنتخب الوطني المغربي ضيفا على جنوب أفريقيا، غدا السبت، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويقدم لكم موقع “هبة بريس” 6 معلومات عن منتخب جنوب أفريقيا :

1 – يحتل المركز 66 عالميا في التصنيف العالمي للمنتخبات.

2 – يحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 4 نقاط، وقد ضمن تأهله مبكرا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

3 – سجل هجوم منتخب جنوب أفريقيا 5 أهداف في التصفيات كأقوى هجوم في المجموعة، لكنه تلقى 5 أهداف.

4 – هداف جنوب أفريقيا في تصفيات الكان هو ليل فورستر برصيد 3 أهداف.

5 – يضم منتخب جنوب أفريقيا في صفوفه عدة لاعبين محترفين على غرار بيرسي تاو، لاعب الأهلي المصري وليل فورستر، لاعب بيرنلي الإنجليزي و بونغوكوهلو لونغواني، لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي وهيهالي مايامبيلا، لاعب أريس ليماسول القبرصي.

6 – مدرب جنوب أفريقيا هو البلجيكي هوغو بروس الذي تولى هذا المنصب منذ مايو 2021، وقد سبق لهذا المدرب أن توج بكأس أمم أفريقيا مع الكاميرون سنة 2017.

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