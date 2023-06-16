طنجة.. “والد الاخوة أبو زعيتر” يهدد الأطباء بمستشفى السرطان ب”الملك”
هبة بريس - الرباط
تفاجأ عدد من الأطباء والممرضين العاملين بمستشفى السرطان بمدينة طنجة ، أمس الخميس 15 يونيو ، باقدام والد بطل الفنون القتالية أبوبكر زعيتر على تهديدهم بتقديم شكوى ضدهم للملك محمد السادس بسبب عدم الاستجابة لمطلبه .
وبحسب مصادر متطابقة، فقد توجه والد الاخوة أبوزعيتر الى المؤسسة الاستشفائية ( مستشفى السرطان) بطنجة رفقة أحد أقاربه المصاب بالسرطان والمنحدر من ضواحي اقليم الحسيمة ، لاجراء فحوصات بواسطة “سكانير” حيث تم توجيهه من طرف الطاقم الطبي بضرورة اخضاع المريض لتحاليل من نوع (ANPATH) وفق البروتوكول المعمول به الأمر الذي لم يستصغه والد ابوزعيتر .
واضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر بدأ في الصراخ في وجه الطاقم الطبي والتمريضي معتبرا الأمر رفض لتلبية مطلبه ، متوعدا بتقديم شكوى للملك محمد السادس بهذا الخصوص .
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6 تعليقات
مقال فيه مادة خبرية ناقصة ، ماذا فعل الطاقم بعد فعل صاحب المقام ؟
يبقى القارئ بدون إدراك و فهم للخبر.
كم دفعوا لكم لتدافعوا على هده المصحة . المصحات مصصاصي الدماء و لا شي نهار كتبتوا عليهم .
يوما بعد يوم يتاكد لنا جبروت واستعلاء هؤولاء المجرمين المنبوذين من طرف كل المغاربة والذين لا يخافون لا من الله ولا من ملك البلاد. حتى نحن 40 مليون مغربي نكرهكم ونرفع الدعوى فقط لله عز وجل ان ينتفم منكم.
المستشفيات العمومية المغربية رائعة و تقدم خدمة ممتازة للمرضى و رعاية طبية جيدة
لا يجب تهديدهم.. بل نقلهم من كوكب الأرض لمكان آخر
الطغات يستقوون بجلالة الملك. وهل جلالة الملك يرضى بذلك. لقد عدنا إلى زمن ما قبل البصري وأمثاله.
وماذا بعد.. هل تريدون تمرير خطاب ما.. انك تتبول على الرمال يا صاحب المقال.. نحن لا يهمنا هذا كمغاربة ..