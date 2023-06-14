أول تعليق لمدرب الأرجنتين على انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

هبة بريس _ رياضة

أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الأربعاء، أن النجم ليونيل ميسي يستحق الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، حيث يستعد بطل العالم لمباراة ودية أمام أستراليا في بكين.

وكان قائد الأرجنتين أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى الدوري الأميركي بدلاً من العودة إلى برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده لمدة عامين مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي بالعاصمة الصينية قبل المباراة الودية “أنا سعيد للغاية لأنه قرر الذهاب واللعب مع نادٍ في مدينة ستعامله بشكل جيد للغاية”.

وأضاف “بغض النظر عن الدوري أو البلد، الشيء المهم هو أنه يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي” مشدداً على “أعتقد أنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع. هو يستحق ذلك”.

وكشف ميسي في حديث مع صحيفة “تايتن سبورتس” الصينية الثلاثاء أن مونديال قطر الذي أقيم العام الماضي ربما قد يكون الأخير في مسيرته.

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