بسبب الحرارة المفرطة.. الإمارات تحظر العمل وقت الظهيرة
دخل قرار تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، مع تسجيل درجات حرارة بلغت 50% درجة مئوية.
وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر يوميا، إلى 15 سبتمبر من العام الجاري.
ويأتي تطبيق الحظر عملا بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022، بشأن الصحة والسلامة المهنية والمساكن العمالية، والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.
وبحسب القرار الوزاري يجب ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية عن 8 ساعات في أشهر الحظر.
وفي حال تشغيل العامل أكثر من ذلك في الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال في فترة توقفهم عن العمل.
14 تعليقات
يجب أخذ الحيطة والحذر خصوصا أوقات الذروة من الأمراض التي يتعرض لها الانسان خصوصا الصغار…
يجب تفادي الشمس الحارقة وشرب الماء كثيرا ..
الشمس تسبب أمراض الجهاز التنفسي والاضطرابات وأمراض أخرى..
على أرباب العمل مراعاة ظروف العمال في هذه الفترة الصعبة…
أمراض أشعة الشمس الصيفية تسبب أمراض قاتلة خصوصا الصغار ..
على الوزارة الوصية ان تغير توقيت صيفي معتمد من أجل سلامة العمال والمواطنين ..
اللهم احفظهم بحفظك التام يارب العالمين..
على جميع العمال ان يحترسوا من أشعة الشمس القاتلة التي تسبب النزلة والحمى..
خصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف على جميع مستعملي الطرق والعمال الذين يتنقلون طيلة اليوم ان يأخذوا حذرهم..
مشكورة دولة الإمارة على هذه الإشادة التنبيه المواطنين من ضربة الشمس المفرطة..
كان الله في عون كل عامل وخصوصا بالدول الخليج في فترة الصيف
الخليج صوبحان الله معروف بارتفاع حرارة شمسها لدا لابد من الحيطة والحذر وشرب السوائل ومنها الماء
ان ألله في عون عبده مادام العبد في عون اخيه اللهم اعنهم علا حرارتها
الله في عونهم هو القادر على عباده وان ينجينا من حرارتها علينا وعلا عباده الصالحين