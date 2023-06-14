جيبوتي تشيد بدور المغرب في التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية

2023-06-14 / 09:53
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هبة بريس

أشادت جمهورية جيبوتي بالدور الذي قامت به المملكة المغربية في سبيل التوصل إلى التوافق بين الأطراف الليبية بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ورحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي في بيان ، ” بإعلان اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين 6+6) عن توافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 6 و7 يونيو الجاري بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة “.

وأعربت الوزارة عن الأمل في أن يسهم ذلك في دفع عملية التسوية السياسية في ليبيا قدما ، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ، ويصون سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية .

وجاء اجتماع بوزنيقة امتدادا لسلسلة لقاءات احتضنتها المملكة ، وجمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

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‫16 تعليقات

  5. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

  8. مشكورة دولة جيبوتي على هذا الاعتراف المغربي الذي يخوضه من أجل اعادة اعمار ليبيا ..

  11. الحمدلله على كل حال نتمنا ان يسلون لحل يرضي الجميع مانحن الا عرب ومسلمين واخوة

  12. المغرب 🇲🇦 الحبيب مادخل في شيء الا وباذن الله كان فيه خيرا وهدا مانتمناه لي شقيقتنا ليبيا

  13. اللهم هدي النفوس ورطب القلوب علا بعضها البعض وكفانا حروبات والله مع إخواننا في هذه الانتخابات بي الدولة الليبية

  14. كل مانتمناه بي قدرته القادر ان يعم الاستيقرار والطمانينا وجمع الشمل في هذا البلد

  15. اللهم زيد وبارك في امن واستقراري هدا البلد وبعدعنهم كل من يسيء لهم واتمم هذه الامشاورات علا ايجاد حل

  16. كل الشكر والتقدير والاحترام لي صاحب الجلالة ملكنا الحبيب نصره ألله وايده والصاهرين علا هدا التواصل بين الاطراف الليبية وفقكم الله وسدد خطاكم

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