تأهل “منتخب القاعة” إلى نصف نهاية كأس العرب

هبة بريس _ رياضة

تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة من الظفر ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه أمام منتخب السعودية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وجرى اللقاء بالقاعة الرياضية الخضراء بمدينة جدة في إطار ربع نهاية كأس العرب الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى ربع نهاية كأس العرب بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات امام منتخبات: جزر القمر، لبنان و الكويت.

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