15 قت.يلا و 2164 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2164 آخرون بجروح، إصابات 94 منهم جروحهم بليغة، في 1638 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 11 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48 ألفا و097 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و165 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و219 ألف و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و165 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 352 مركبة.

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