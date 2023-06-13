صورة تعبيرية

خلال 5 أشهر.. المداخيل الجمركية تتجاوز 33.6 مليار درهم

2023-06-13 / 10:41
0
هبة بريس

أوردت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت لتبلغ أزيد من 33,65 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، بارتفاع قدره 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 30 مليون درهم عند متم ماي 2023 مقابل 153 مليون درهم قبل سنة.

وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 5,80 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.

من جهته، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند 21,52 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة.

أما صافي مداخيل ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية فقد سجلت تراجعا نسبته 3,8 في المائة لتصل إلى 6,32 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 17 مليون درهم عند متم ماي 2023.

وبلغت المداخيل الجمركية الخامة 33,68 مليار درهم عند متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم ماي 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحماية الاجتماعية.. البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا بقيمة 350 مليون دولار

الحماية الاجتماعية.. البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا بقيمة 350…

2023-06-13 / 10:23
Photo of النشاط النقدي في المغرب ..مركز النقديات يكشف التفاصيل

النشاط النقدي في المغرب ..مركز النقديات يكشف التفاصيل

2023-06-12 / 22:00
Photo of الجامعة وسوق الشغل..أخنوش يعلن عن تكوين 100 ألف خريج صناعي

الجامعة وسوق الشغل..أخنوش يعلن عن تكوين 100 ألف خريج…

2023-06-12 / 21:33
Photo of مبادرة مشتركة بين حكومة الطوغو و” الأوسيبي “

مبادرة مشتركة بين حكومة الطوغو و” الأوسيبي “

2023-06-12 / 21:07
Photo of تقرير: 127 ألف طفل يشتغلون في المغرب

تقرير: 127 ألف طفل يشتغلون في المغرب

2023-06-12 / 15:04
Photo of العلاقات التجارية …”محادثات” بين مزور ورئيس برلمان “ميركوسور”

العلاقات التجارية …”محادثات” بين مزور ورئيس برلمان “ميركوسور”

2023-06-09 / 21:33
Photo of وزارة السياحة: عدد السياح الوافدين إلى المغرب شهد طفرة ملحوظة 

وزارة السياحة: عدد السياح الوافدين إلى المغرب شهد طفرة…

2023-06-09 / 12:02
Photo of مديرية الضرائب: 30 يونيو الجاري هو آخر أجل لأداء الرسم المهني

مديرية الضرائب: 30 يونيو الجاري هو آخر أجل لأداء…

2023-06-09 / 11:20
Photo of مسؤولة إسبانية تشيد بالمغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين الإسبان

مسؤولة إسبانية تشيد بالمغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين الإسبان

2023-06-07 / 21:59
Photo of التمويل التشاركي: المغرب والإمارات العربية المتحدة يعززان تعاونهما

التمويل التشاركي: المغرب والإمارات العربية المتحدة يعززان تعاونهما

2023-06-07 / 13:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق