خلال 5 أشهر.. المداخيل الجمركية تتجاوز 33.6 مليار درهم

هبة بريس

أوردت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت لتبلغ أزيد من 33,65 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، بارتفاع قدره 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 30 مليون درهم عند متم ماي 2023 مقابل 153 مليون درهم قبل سنة.

وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 5,80 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.

من جهته، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند 21,52 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة.

أما صافي مداخيل ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية فقد سجلت تراجعا نسبته 3,8 في المائة لتصل إلى 6,32 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 17 مليون درهم عند متم ماي 2023.

وبلغت المداخيل الجمركية الخامة 33,68 مليار درهم عند متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم ماي 2022.

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