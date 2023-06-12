النشاط النقدي في المغرب ..مركز النقديات يكشف التفاصيل

هبة بريس _ الرباط

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي سجل 138 مليون عملية نقدية، بمبلغ إجمالي قدره 114,5 مليار درهم، خلال الفصل الأول 2023.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط، الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الالكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي، وعمليات “Cash Advance” للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، بالمغرب، أظهر زيادة بنسبة 16,6 في المائة من حيث عدد العمليات، وبـ18,4 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وخلال الفصل الأول من 2023، سجلت البطاقات المغربية بالمغرب، على مستوى الأداء والسحب، 130,8 مليون عملية، بقيمة 105,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و13,1 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.

وأضاف المصدر ذاته أن العمليات بواسطة البطاقات المغربية بالمغرب توزعت بين السحب (72,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و87,8 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (27,6 في المائة في عدد المعاملات و12,1 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,2 في المائة من حيث عدد العمليات و0,1 في المائة من حيث المبلغ).

وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 94,4 مليون عملية بقيمة 92,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,6 في المائة من حيث عدد العمليات و11,9 في المائة من حيث المبلغ.

أما معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات فوصلت إلى 36,2 مليون عملية، بقيمة 12,8 مليار درهم، بزيادة 23,8 في المائة في العدد و22,8 في المائة من حيث المبلغ.

وفي ما يتعلق بعمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية، تم تسجيل 298 ألف عملية بقيمة 87,2 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 28,9 في المائة من حيث العدد و21,4 في المائة من حيث المبلغ.

وبالنسبة للبطاقات المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، فبلغ عدد عملياتها 3,7 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج أو على مواقع تجارية أجنبية، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 2,3 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0,9 بالمائة من حيث العدد وزيادة بنسبة 32,1 بالمائة من حيث المبلغ، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وخلال الفصل الأول لـ2023، سجلت البطاقات الأجنبية بالمغرب، من حيث عمليات الأداء والسحب، 7,4 مليون عملية بمبلغ 9 مليار درهم، (زائد 161,7 في المائة من حيث العدد، وزائد 165,6 بالمائة من حيث القيمة).

وتتوزع العمليات بالبطاقات الأجنبية بالمغرب بين السحب (30,5 في المائة من حيث العدد و38,1 في المائة من حيث القيمة)، والأداء (69 في المائة من حيث العدد و60,9 في المائة من حيث القيمة) وعمليات “Cash Advance” (0,5 في المائة من حيث العدد و1 في المائة من حيث القيمة) تقول ميدي 1 نيوز

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