الاتحاد الإفريقي يشيد باستضافة المغرب اجتماع لجنة “6 + 6” الليبية

2023-06-08 / 16:59
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هبة بريس

أشاد الاتحاد الإفريقي ، اليو م الخميس ، باستضافة المغرب أعمال اللجنة المشتركة “6 + 6″ المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في تغريدة على (تويتر) ” أشيد بالمملكة المغربية على تسهيلها ” مهمة اللجنة المشتركة 6+6 الليبية.

كما رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة المشتركة التي كلفها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بصياغة القوانين الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا “.

وأعلنت اللجنة المشتركة (6+6 ) ، ليلة الثلاثاء – الأربعاء ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

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