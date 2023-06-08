الجامعة العربية تثمن جهود المغرب في استضافة اجتماعات لجنة (6+6)

2023-06-08 / 11:11
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هبة بريس

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، جهود المملكة المغربية في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا، والتي انطلقت بمدينة بوزنيقة، في 22 ماي الماضي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، “المأمول في هذا السياق هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الإتفاق في الأيام المقبلة”.

وأمس الأربعاء، أعلنت لجنة 6+6 التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

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