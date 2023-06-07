“تسريب صوتي” للباشا حورية يسائل ظاهرة استفحال البناء العشوائي بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أماط تسجيل صوتي منسوب للباشا حورية بلصيق اللثام عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمدينة طنجة ، بوتيرة أثارت انزعاج امرأة السلطة القوية التي اشتهرت في فترة جائحة “كورونا” بالقايدة حورية.

وفي تفاصيل التسيجل الصوتي الذي لايعرف توقيت تسجيله ودوافع تسريبه ، أبدت الباشا حورية المسؤولة في وزارة الداخلية على مستوى دائرة المرس الحي المجمع الحسني بولاية طنجة، انزعاجا وتذمرا كبيرين من انتشار مظاهر البناء العشوائي في عدد من الأحياء المنتمية لنطاق نفوذها وذلك تفاعلا وشكايات عدد من المواطنين .

وتحدثت الباشا حورية بلصيق ( بحسب التسريب ) عن وجود شكوك بخصوص بعض الأفراد المكلفين بالمراقبة والمتابعة ورفع التقارير بشأن تفشي مظاهر البناء العشوائي بالمنطقة، الأمر الذي أفرز ناطحات سحاب في مناطق (R+2).

ووصف عدد من المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، أن الباشا حورية رفعت السقف عاليا بخصوص ترجمة المفهوم الجديد للسلطة في إدارة مشاكل السكان وقضاياهم بوطنية صادقة.

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