فنان مصري: “أمي توفيت بسبب إدماني”

2023-06-06 / 15:15
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هبة بريس - وكالات

كشف الفنان المصري أحمد عزمي، تفاصيل عن أزمة إدمانه، والتي تسببت في العديد من المآسي له أبرزها وفاة والدته حزنًا عليه.

وروى قصة إدمانه، مبينًا أن مقتل شقيقه حمدي بـ13 طعنة على يد سارق، كان الصدمة، التي دفعته للإدمان.

وأوضح أنه شعر بالاغتراب عن الناس وبغضب كبير في داخله بعد مقتل شقيقه، فحاول نسيان ذلك بالكحول، ثم سافر إلى شرم الشيخ واشترى هناك شقة، لتبدأ بعدها رحلة إدمانه.

وأشار إلى إدمانه العديد من المواد الأخرى إلى جانب الكحول، مثل الحشيش و”البانجو”، لكنه اعتبر أن الكحول كانت أزمته الرئيسة، خاصة أنه صار يتناول المهدئات بسببها.

وقال الفنان “عزمي”، خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، إن إدمانه الكحول كان سببًا في مرض والدته، مبينًا أن والدته تأزم وضعها الصحي بعد إدمانه، وحين خرج من أزمته كانت في أواخر أيامها.

وأضاف أنه لما قابلها وهي على سرير المرض، لم تكن تستطيع الكلام، لكنه “رأى الفرحة في عينيها؛ لتخلصه من الإدمان”.

وطلب – في رسالة موجهة إلى والدته – أن تسامحه، حيث علق: “يا رب تكون سامحتني لأنني كسرت قلبها، وكانت أقرب الناس لي منذ طفولتي وحفظتني القرآن، وكل اللي عملته في حياتها إنها ربت 5 أولاد كما ينبغي”.

وكذلك أعرب عن حزنه لرحيل والده، بعد أشهر من وفاة والدته، قائلًا: “حزنت جدًا لأنني لم أقدم لوالدي ما يستحقه”.

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