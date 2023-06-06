فوز ثلاثة مغاربة بجائزة خليفة التربوية بالإمارات

هبة بريس

فاز ثلاثة مغاربة بجائزة خليفة التربوية في دورتها السادسة عشرة ، التي تم الاعلان عن نتائجها اليوم الثلاثاء بأبوظبي.

ويتعلق الأمر بكل من فدوى مساهم ،من مؤسسة زاكورة، في فئة “البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس” عن مشروع “ANEER ” وهو برنامج مبتكر لنموذج ما قبل المدرسة يعتمد على المجتمع المحلي، وسعاد بوشعيب قاسم مسكين من جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، في مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي” فئة دراسات أدب الطفل” عن بحث “السرد الموجّه للطفل .. الأنماط والوسائط”.

كما فاز بالجائزة ، الاستاذ الجامعي المغربي ،بلقاسم محمد حمادي الجطاري، (جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية) ، في مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الامارات والوطن العربي عن فئة “الأستاذ الجامعي المتميز” .

وتم اليوم الثلاثاء خلال حفل بأبوظبي ،تكريم الفائزين في مختلف فئات الجائزة ،وعددهم 41 فائزاً وفائزة من الامارات والوطن العربي والعالم.

وكشفت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، أن الإقبال كان كبيراً من جانب مختلف عناصر العملية التعليمية على المستويين المحلي والعربي، مشيرة إلى تميز المشاركات في الجائزة.

وأضافت ان الجائزة ، شهدت في دورتها الحالية، تنافساً كبيراً من قبل الباحثين والفرق العلمية المتخصصة في التعليم المبكر للطفولة، والذين يمثلون أرقى الجامعات والمراكز البحثية المعنية بالتعليم المبكر للطفولة.

وتهدف جائزة خليفة التربوية ، التي تأسّست في العام 2007 ،الى الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي، في مراحله كافة، من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0