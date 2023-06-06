عناصر الأمن تكثف تواجدها بمحيط ثانويات البيضاء لتأمين امتحانات الباكالوريا

2023-06-06 / 11:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعزيزات أمنية مكثفة و حضور لافت لعناصر الأمن بعدد من الثانويات التأهيلية بمدينة الدار البيضاء و ذلك تزامنا مع اليوم الأول لامتحانات الباكالوريا الخاصة بالقطب العلمي و المهني و التقني.

و ارتأت ولاية أمن الدار البيضاء تكثيف تواجد عناصرها بمحيط المؤسسات التعليمية التي تشهد إجراء امتحانات الباكالوريا و ذلك لقطع الطريق على الغرباء و الأشخاص الذين يساعدون بعض التلاميذ على الغش.

كما تروم السلطات الأمنية من خلال تكثيف تواجد عناصرها بثانويات الباكالوريا لضمان أجواء مثالية تسهم في مرور الامتحانات في أفضل الظروف خاصة في ظل بعض الأحداث التي سجلت بعديد الثانويات في السنة الماضية.

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