غرامات مالية وحظر دخول الملاعب.. إسبانيا تعاقب المسيئين لفينيسيوس

2023-06-06 / 10:32
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية، الإثنين، فرض غرامات مالية وحظر دخول الى الملاعب للمشجعين الذين أساءوا عنصريًا إلى مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور. وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة، نقلا عن بيان للمجلس الأعلى للرياضة وهو منظمة تابعة لوزارة الرياضة، سيتم تغريم أربعة أشخاص بقيمة 60 ألف يورو (64270 دولارا) وحظرهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بعد تعليق دمية فينيسيوس على جسر في يناير الماضي.

كما سيتم تغريم ثلاثة أشخاص بمبلغ 5000 يورو ومنعهم من دخول الملاعب لمدة عام بسبب الإساءة العنصرية للاعب البالغ 22 عامًا خلال مباراة ريال مدريد ضد المضيف فالنسيا في الدوري في مايو الماضي.

وبحسب “فرانس برس”، تنتظر هذه العقوبات مصادقة من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة عن القضايا الأمنية في البلاد.

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