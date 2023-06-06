امتحانات الباكالوريا بسطات.. اجراءات مشددة وتأمين محيط المؤسسات التعليمية

2023-06-06 / 09:46
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الدورة العادية للامتحان الزطني الموحد للباكالوريا بإقليم سطات، وسط اجراءات مشددة سخرت لها كافة الامكانيات اللوحيستيكية والمادية والبشرية.

وقد عبد العالي السعيدي في تصريح لهبة بريس، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية قد بلغ9200، مترشحة ومترشحا، من بينهم 2300 من المترشحين الأحرار، موزعين على 18 مركزا، منهم مركزين بالسجن المحلي بسطات، مع وضع صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية من ولوجيات التلاميذ في وضعية إعاقة وإعطاء الأولوية للدخول والخروج من مراكز الإجراء تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف.

وقد خصصت المديرية الإقليمية بسطات لإنجاح هذه المحطة الهامة 18مركزا لإجراء الامتحانـــــــــــات و مراكز للتصحيح، بالاضافة إلى عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية، موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الإجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكناس.. إيقاف طالب تورط في ترويج أجهزة للغش في الامتحانات

مكناس.. إيقاف طالب تورط في ترويج أجهزة للغش في…

2023-06-06 / 10:11
Photo of انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مؤسسات المملكة

انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مؤسسات المملكة

2023-06-06 / 09:20
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-06 / 09:10
Photo of الوزير صديقي يترأس الدورة الثالثة للمؤتمر الافريقي للزراعة الحافظة

الوزير صديقي يترأس الدورة الثالثة للمؤتمر الافريقي للزراعة الحافظة

2023-06-05 / 22:31
Photo of بنموسى و”جيل باين” يتفقدان تجربة مشروع ” التعليم الثانوي”

بنموسى و”جيل باين” يتفقدان تجربة مشروع ” التعليم الثانوي”

2023-06-05 / 22:18
Photo of بعد هروبه من محكمة الاستئناف بسطات….القبض على سجين متهم بجريمة قتل

بعد هروبه من محكمة الاستئناف بسطات….القبض على سجين متهم…

2023-06-05 / 22:01
Photo of الملك معزيا في المعتصم. ..نستشعر مدى فداحة هذا الرزء

الملك معزيا في المعتصم. ..نستشعر مدى فداحة هذا الرزء

2023-06-05 / 21:29
Photo of الجيش الإسرائيلي يشارك بمناورات “الأسد الأفريقي” في المغرب

الجيش الإسرائيلي يشارك بمناورات “الأسد الأفريقي” في المغرب

2023-06-05 / 20:29
Photo of تذاكر مجانية للمترشحين لاجتياز الاختبارات الشفوية لولوج “معاهد فرنسية”

تذاكر مجانية للمترشحين لاجتياز الاختبارات الشفوية لولوج “معاهد فرنسية”

2023-06-05 / 18:42
Photo of التقدم والاشتراكية” : دعم مستوردي الأغنام “ريع “

التقدم والاشتراكية” : دعم مستوردي الأغنام “ريع “

2023-06-05 / 18:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق