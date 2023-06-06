تارودانت : سقوط جرحى في حادث تصادم سيارتين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف حادث تصادم سيارتين مساء أمس الإثنين 05 يونيو الجاري، سبعة جرحى إصابتهم بليغة، على الطريق الجهوية الرابطة بين مديني أكادير وتارودانت.

وعلمت الجريدة، أن السيارتين إحداهما سيارة أجرة كبيرة، كانت في إتجاه تارودانت، قد إصدمت بشكل مباشر مع سيارة خفيفة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما خلف جرحى في صفوف الركاب.

وفور إخطار المصالح الدركية بمركز اولاد التايمة، إنتقلت سيارات الاسعاف الى مكان وقوع الحادثة على مستوى الجماعة الترابية سيدي موسى الحمري اقليم تارودانت، أن سيارة أجرة كبيرة كانت قادمة من أكادير إصطدمت بشكل مباشر مع سيارة خفيفة كانت قادمة من الإتجاه المعاكس على مستوى جماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت، وتوجيه المصابين الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير الاستشفاء.

أدى إلى إصابة ركاب سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة ، فيما تم نقل سائق السيارة الخفيفة في حالة حرجة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، و القيام بالإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وراء الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0