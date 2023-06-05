انتخاب المغرب عضوا في مجلس الجمعية الدولية للتشوير البحري

هبة بريس

تم انتخاب المغرب، للمرة الثانية على التوالي، عضوا في مجلس الجمعية الدولية للتشوير البحري (IALA) للفترة 2023-2027 في إطار انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجمع العام والمؤتمر العشرين للجمعية في الثالث من يونيو 2023 في ريو دي جانيرو، البرازيل.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذا الانتخاب في مجلس هذه الجمعية يأتي تتويجا للجهود المستمرة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئات والأجهزة المينائية والبحرية الوطنية وتأكيدا للمكانة البارزة التي تحتلها المملكة المغربية في المجتمع البحري الدولي، حيث أصبح المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد المتواجد في مجلس الجمعية إلى جانب 23 دولة أخرى.

كما يعكس هذا الانتخاب، يضيف البلاغ، الثقة التي تتمتع بها المملكة في المنصات الدولية ويشكل اعترافًا دوليًا بالتقدم الذي أحرزه المغرب في قطاع الموانئ والقطاع البحري خاصة في المجالات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقد تقدم المغرب بترشيحه الى جانب 26 دولة، للفوز بمقعد من بين 21 مقعدا مفتوحا للانتخاب في مجلس هذه الجمعية. كما قامت وزارة التجهيز والماء بحملة ترويجية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالإضافة الى مشاركة وفد مغربي هام في أعمال هذا المؤتمر والجمع العام.

وأبرز البلاغ أنه بهذه المناسبة، يؤكد المغرب التزامه بالعمل على ضمان سلامة الملاحة البحرية على طول سواحل المملكة وتقديم خدمات مساعدات الملاحة البحرية وفقا للمعايير الدولية، كما سيواصل مساهمته الفعالة في عمل الجمعية الدولية للتشوير البحري لوضع سلامة الملاحة البحرية في إفريقيا ضمن المحاور ذات الأولوية الاستراتيجية للجمعية وترجمة شعارها “رحلات ناجحة، كوكب مستدام”.

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