درك الجديدة يحجز معدات للهجرة السرية ويوقف 3 أشخاص

مصباح أحمد – الجديدة

ضبط مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أول امس السبت، شاحنة محملة بمعدات للاتجار بالبشر، بتسهيل الهجرة السرية إلى إحدى بلدان القارة العجوز، بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

العملية التي تمت، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بتعاون ونسيق بين الفرقة الترابية للدرك الملكي بالبئر الجديد، ومركز الدرك الملكي لاثنين اشتوكة، والتي مكنت من إحباط عملية للهجرة السرية بحرا، بتراب منطقة سيدي علي، اسفرت عن توقيف 3 أشخاص، فيما لاذ المترشحون للسرية الهجرة بالفرار؛ و عن حجز شاحنة من نوع “ميتسوبيشي”، كانت محملة بزورق مطاطي، ومحركين من فئة 40 حصان، و30 برميل بنزين من سعة 25 لتر، وجهاز لتحديد المواقع “جي بي إس”، ناهيك عن 19 صدرية إنقاذ، ومواد غذائية.

هذا، فإن عملية الهجرة السرية التي تم إحباطها، كانت ستنطلق بحرا في اتجاه أوربا شمالا، من منطقة الولجة، غير بعيد من شاطئ بونعايم، بإقليم الجديدة.

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