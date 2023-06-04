انتحار عنصر بالقوات المساعدة
الصورة تعبيرية

دركي سابق ينهي حياته شنقا بالجديدة

2023-06-04 / 11:30
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أحمد مصباح – الجديدة

على وقع نازلات الانتحار التي اهتزت على وقعها، مؤخرا عاصمة دكالة، والتي ناهزت في ظرف أسبوع، حوالي 7 حالات تراجيدية، أقدم خمسيني بالجديدة على وضع حد لحياته، أمس السبت 3 يونيو 2023.

الضحية الذي شغل قيد حياته دركيا سابقا، انتحر شنقا داخل مستودع لبيع مواد البناء بحي السلام بالجديدة. حيث عثر عليه حارس المحل التجاري جثة هامدة، معلقة، ومشدودة من العنق إلى حبل، إذ أخطر السلطات الأمنية والمحلية، التي هرعت إلى مسرح النازلة، وأجرت المعاينات والتحريات، وأحالت الجثة للتشريح الطبي، على المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، بتعليمات نيابية، لتحديد أسباب وملابسات الانتحار.

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تعليق واحد

  1. اصدق التعازي والمواساة لأهله و أسرته ،لابد بل من العاجل إنشاء وحدات للدعم النفسي على مستوى المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحةو الحماية الإجتماعية هذه الظاهرة النابعة عن ضغوطات اقتصادية و اجتماعية أصبحت مقلقة

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