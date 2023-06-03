مقتـ..ـل جنود إسرائيليين ورجل أمن مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود بين البلدين

هبة بريس - وكالات

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود إسرائيليين ورجل أمن مصري السبت في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين، في حادث ما تزال تفاصيله غامضة.

من جهته، قال الجيش المصري إن رجل الامن المصري قتل برصاص الجيش الاسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب المخدرات على الحدود.

وكانت الحدود بين البلدين عرضة لمحاولات متكررة لتهريب المخدرات مما أدى إلى وقوع اشتباكات بالذخيرة الحية في السنوات الأخيرة بين المهربين والجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود.

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