مواجهة ودية تجمع فريقي ميسي ورونالدو في اليابان

هبة بريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر موقعه عن مواجهته فريق النصر السعودي وديا ضمن إطار جولتهما التحضيرية في اليابان صيف 2023.

وبذلك يمكن للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أن يلتقيا مرة أخرى على نفس الملعب.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين الفريقين في مدينة أوساكا يوم الـ25 من يوليو المقبل.

كما سيلعب سان جيرمان أمام فريق سيريزو أوساكا الياباني في 28 يوليو وإنتر ميلان في الأول من آب / أغسطس.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد فاز في 19يناير على فريق نجوم الرياض 5-4 في مباراة ودية.

وسجل كيليان مبابي وهوجو إيكيتيك وسيرجيو راموس وماركينهوس وميسي أهدافا لصالح فريق العاصمة الفرنسية، فيما سجل رونالدو ثنائية من بين أهداف “العالمي” واختير كأفضل لاعب في المباراة.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في 30 ديسمبر 2022 في صفقة قياسية، إذ بلغ راتبه في النادي 200 مليون يورو سنويا.

وتحدثت تقارير صحفية في الأشهر الأخيرة عن اقتراب الأرجنتيني ميسي من الانتقال أيضا إلى صفوف الهلال السعودي، وقد عرض عليه راتبا لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا.

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