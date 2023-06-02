خريبكة: إجهاض عملية تهريب 830 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس - خريبكة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري، من إجهاض عملية تهريب 830 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد جرى خلال هذه العملية اعتراض سيارة نفعية كانت قادمة في اتجاه مدينة خريبكة، غير أن سائقها رفض الامتثال وواصل السير قبل أن يجرى ضبط هذه الناقلة على مستوى طريق ثانوية متوجهة إلى جماعة الرماني، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متنها عن حجز 26 رزمة بلغ وزنها الإجمالي 830 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

كما أسفرت الأبحاث الأولية المنجزة بعين المكان عن توقيف شخص واحد، يشتبه في ارتباطه بعملية تهريب هذه الشحنة من المواد المخدرة، وبحوزته مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم وضع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0