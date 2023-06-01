مستشفى سطات

خطير…مريض يرمي بنفسه من قسم الانعاش بسطات

2023-06-01 / 22:06
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشفت مصادر هبة بريس عن معلومات تفيد برمي شاب عشريني نفسه من نافذة قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث كان يرقد هناك تحت العناية الطبية.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث الذي لازال التحقيقات جارية للكشف عن ظروف وملابسات وقوعه، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الاطر الطبية والتمريضية والأجهزة الأمنية، لاسيما وأن الضحية أصيب بكسر، أعيد على اثرها إلى سرير المرض بالقسم ذاته.

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