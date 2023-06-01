رقمنة البكالوريا.. بنموسى: “الهدف توصل التلاميذ بشواهدهم في وقت وجيز وللحد من التزوير”

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن غاية وزارته من إجراء رقمنة شهادة البكالوريا.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “اعتمدنا هذه العملية لتقليص الوقت الزمني لتمكين التلاميذ من شواهد البكالوريا، وكذا للحد من امكانات تزويرها، ستكون من بنك المغرب.”

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء، سيمكن الجامعات داخل وخارج أرض الوطن من التأكد بدورها من صحة معطيات شهادة البكالوريا ونقاط النتائج عبر منصة الكترونية .

ولفت الوزير الى أن هذا الاجراء سينطلق هذه السنة لفائدة شواهد البكالوريا، وقد يتم تعميمه على مستويات أخرى مستقبلا.

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